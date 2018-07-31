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Прогноз погоды на 2 августа

01.08.2018 19:38 — Разное | ОНТ  
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В июле средняя температура до семи градусов превышала норму, с такой же жары начался и август. Атмосферными процессами в ближайшие дни будет управлять антициклон с центром над Смоленской областью.

В четверг ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью и утром +11°C… +17°C, по юго-западу ожидается до +19°C. Днём воздух прогреется до +25°C… +30. Атмосферное давление существенно не изменится.

В пятницу сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днём местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит от +11°C до +17°C, днём будет до +30°C. В субботу неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря принесёт в отдельные районы кратковременные грозовые дожди.

И по традиции о метеорекордах дня. Самым жарким этот день был в 1936 году: в Василевичах температура воздуха поднялась до +35°C. А в 1968 году было прохладно: под утро по Минской области было не выше +4°C. Были 1 августа и сильные дожди. В 1915 году в Горках из-за ливня выпало почти 97 мм осадков.

Сегодня, по народному календарю, Макринин день. По нему судили, какой будет осень. Дожди 1 августа предвещали мокрую погоду, а если было сухо, то тепло сохранится надолго. Если при ясной погоде ветер дует с востока несколько дней, а к вечеру усиливается, ждали ненастья в ближайшее время.

 
 
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Днём воздух прогреется до +25°C… +30°C.
 
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