"Голодные и раздетые". Лукашенко пугает белорусов



Фото: president.gov.by

«Если мы это прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы».

«Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все — нет независимости, нет суверенитета. И опять под пятой, опять под плеткой. И опять голодные. И раздетые»

По словам, сегодня один аграрий дает работу семи-восьми людям:Глава Беларуси уверяет, что содержание своего сельского хозяйства государству обходится дешевле, чем покупать за границей молоко и мясо, сообщает его пресс-служба.Потакже показали эмоциональное высказывание Лукашенко.