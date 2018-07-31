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"Голодные и раздетые". Лукашенко пугает белорусов
Фото: president.gov.by
По словам Александра Лукашенко, сегодня один аграрий дает работу семи-восьми людям:
«Если мы это прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы».
Глава Беларуси уверяет, что содержание своего сельского хозяйства государству обходится дешевле, чем покупать за границей молоко и мясо, сообщает его пресс-служба.
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«Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все — нет независимости, нет суверенитета. И опять под пятой, опять под плеткой. И опять голодные. И раздетые»
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