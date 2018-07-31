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Зампредседателя Речицкого райисполкома попался пьяным за рулем
Снимок носит иллюстративный характер
На прошлой неделе заместитель председателя Речицкого райисполкома Николай Процык ехал на своем автомобиле на работу. Однако добраться благополучно до места назначения ему так и не удалось — его остановили инспекторы ГАИ.
Как стало известно
С сайта Речицкого райисполкома данные Процыка исчезли. На данный момент напротив должности «заместитель председателя райисполкома — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия» никаких имен не значится.
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