Зампредседателя Речицкого райисполкома попался пьяным за рулем



Снимок носит иллюстративный характер

На прошлой неделе заместитель председателя Речицкого райисполкомаехал на своем автомобиле на работу. Однако добраться благополучно до места назначения ему так и не удалось — его остановили инспекторы ГАИ.Как стало известно, Процык был за рулем в нетрезвом виде. Этот факт подтвердился и на освидетельствовании: уровень алкоголя в крови составил 0,4 промилле.С сайта Речицкого райисполкома данные Процыка исчезли. На данный момент напротив должности «заместитель председателя райисполкома — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия» никаких имен не значится.