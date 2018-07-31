Болгария ужесточила визовый режим

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Как сообщил портал, со ссылкой на МВД страны, такие меры приняли в соответствии с решением Совета Европейского союза:— пишет портал "ТурДом".Но, по мнению эксперта, ограничения в выдаче виз могут затронуть и туристов, допустивших административные нарушения в какой-либо стране Шенгенской зоны, например, не оплативших дорожные штрафы.