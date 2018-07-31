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Болгария ужесточила визовый режим
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Как сообщил портал
"По словам руководителя компании "Солвекс" Димитра Цонева, болгарские власти рассчитывают прежде всего оградить свою страну от наводнивших Европу мигрантов из Африки и Азии. Именно они чаще всего объявляются персонами нон грата за незаконное пересечение границы и выдворяются за пределы ЕС", — пишет портал "ТурДом".
Но, по мнению эксперта, ограничения в выдаче виз могут затронуть и туристов, допустивших административные нарушения в какой-либо стране Шенгенской зоны, например, не оплативших дорожные штрафы.
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С 1 августа в Болгарию не будут пускать туристов, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.
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