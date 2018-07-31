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Вынесен приговор за жестокое убийство девушки у столичной школы

01.08.2018 18:40 — Разное | UDF  
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Фото: пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз
В столице вынесен обвинительный приговор 22-летнему минчанину за жестокое убийство девушки и покушение на еще одну. Его же вместе с напарником судили за разбойное нападение на магазин. Об этом сообщили в Минском городском суде.

Напомним, в сентябре 2017-го на территории школы в Московском районе нашли труп девушки. Еще одна, окровавленная, прибежала за помощью к вахтеру.

Оказалось, ссора произошла на улице Алибегова во время распития спиртного; первая из девушек знала нападавшего. Мужчина ранил ножом обеих, 27-летняя девушка скончалась на месте, а ее раненая 28-летняя подруга сбежала и выжила.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый причастен к разбойному нападению на магазин еще летом 2011-го в Минске. За это его тоже судили теперь, вместе с напарником.

Суд установил, что жертва убийства получила не менее 93 ударов колюще-режущими предметами. А еще больше десятка — твердыми тупыми, острыми, а также предметами, «имеющими в своем строении ограниченную травмирующую поверхность». Еще одна девушка была ранена острыми колюще-режущими предметами два раза в живот и голову.

Ранее уточнялось, что мужчина увлекался коллекционированием ножей и других приспособлений, а в тот вечер якобы показывал приемы владения нунчаками.

Вынесен приговор за жестокое убийство девушки у столичной школы

Фото: пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз

По совокупности преступлений 22-летнего минчанина приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Он также обязан заплатить моральную компенсацию родным убитой девушки в размере 200 тысяч рублей и еще 20 тысяч — выжившей.

Второй фигурант дела за разбойное нападение на магазин получил 2 года колонии. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице вынесен обвинительный приговор 22-летнему минчанину за жестокое убийство девушки и покушение на еще одну.
 
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