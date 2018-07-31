В Зимбабве вспыхнули протесты после выборов

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Driving back through town. Bricks and barriers blocking roads. Crowds roaming around; helicopter up; heavily armoured vehicles sweeping through the city. pic.twitter.com/4FsRV1wv7d — Piers Scholfield (@inglesi) 1 августа 2018 г.

В столице Зимбабве Хараре начались беспорядки. Сторонники оппозиции попытались прорваться в здание, где избирательная комиссия ведет подсчет голосов, отданных на прошедших в понедельник президентских и парламентских выборах. Полиция оттеснила протестующих от главного входа с помощью водометов и слезоточивого газа, но те возвели баррикады. Власти в ответ вывели на улицы военных. В городе слышна стрельба. Как пишет «Новое время», об этом сообщаетсо ссылкой на своего корреспондента.Действующий президент страныобратился к народу с призывом проявить терпение.обратился он к согражданам.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителей избирательной комиссии Зимбабве сообщило, что на выборах лидирует правящая партия страны Зимбабвийский африканский национальный союз, на втором месте идет Движение за демократические перемены. Чамиз, однако, объявил о своей победе, не дожидаясь официальных итогов. Это мотивировало его сторонников выйти на улицы. Соперником Чамиза на президентских выборах был Мнангагва.Предварительные результаты президентских выборов пока не называются. Оппозиция обвиняет избирательную комиссию в том, что она затягивает с объявлением результатов выборов, чтобы отдать голоса правящей партии.Предыдущий лидер Зимбабвеушел в отставку в ноябре 2017 года под давлением военных после военного переворота. Страной с этого времени управлял Эммерсон Мнангагва. Ранее он занимал должность главы Зимбабвийского африканского национального союза.