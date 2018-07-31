ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Зимбабве вспыхнули протесты после выборов

01.08.2018 18:34 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: EPA
Оппозиция возвела баррикады возле здания, где избирательная комиссия ведет подсчет голосов.

В столице Зимбабве Хараре начались беспорядки. Сторонники оппозиции попытались прорваться в здание, где избирательная комиссия ведет подсчет голосов, отданных на прошедших в понедельник президентских и парламентских выборах. Полиция оттеснила протестующих от главного входа с помощью водометов и слезоточивого газа, но те возвели баррикады. Власти в ответ вывели на улицы военных. В городе слышна стрельба. Как пишет «Новое время», об этом сообщает BBC со ссылкой на своего корреспондента.

В Зимбабве вспыхнули протесты после выборов

Действующий президент страны Эммерсон Мнангагва обратился к народу с призывом проявить терпение.

"В этот решающий момент я призываю всех воздерживаться от провокационных заявлений. Мы все должны продемонстрировать терпение и зрелость и действовать, прежде всего, в интересах нашего народа и его безопасности. Сейчас настало время для ответственности и, прежде всего, для мира", - обратился он к согражданам.




Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителей избирательной комиссии Зимбабве сообщило, что на выборах лидирует правящая партия страны Зимбабвийский африканский национальный союз, на втором месте идет Движение за демократические перемены Нельсона Чамиза. Чамиз, однако, объявил о своей победе, не дожидаясь официальных итогов. Это мотивировало его сторонников выйти на улицы. Соперником Чамиза на президентских выборах был Мнангагва.

В Зимбабве вспыхнули протесты после выборов

Предварительные результаты президентских выборов пока не называются. Оппозиция обвиняет избирательную комиссию в том, что она затягивает с объявлением результатов выборов, чтобы отдать голоса правящей партии.

В Зимбабве вспыхнули протесты после выборов

Предыдущий лидер Зимбабве Роберта Мугабе ушел в отставку в ноябре 2017 года под давлением военных после военного переворота. Страной с этого времени управлял Эммерсон Мнангагва. Ранее он занимал должность главы Зимбабвийского африканского национального союза.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиция возвела баррикады возле здания, где избирательная комиссия ведет подсчет голосов.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Собака спряталась в печи и выжила во время пожара в Греции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика