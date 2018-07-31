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Новости экономики за 01.08.2018

01.08.2018 20:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минфин Беларуси готовится к выходу на российский рынок долгосрочных заимствований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке Московской биржи предполагается размещение государственных облигаций номинированных в российских рублях.

Гомельская молочка впервые отправлена на Африканский континент

Новости экономики за 01.08.2018

Организаторы эмиссии определены, с ними подписано соглашение об оказании и услуг. Параметры выпусков и сроки размещения будут согласованы позже. Выход на российский рынок капитала запланирован в рамках работы по диверсификации инвесторской базы и инструментов заимствования.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Новости экономики за 01.08.2018

Республиканский бюджет в 2018 году формируется с рекордным профицитом. В первом полугодии доходы превысили расходы на 2,7 миллиарда рублей. Это в два раза больше, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Основные источники пополнения бюджета традиционно неизменны: примерно половина поступлений составляет налог на добавленную стоимость, весомый вклад вносят доходы от внешнеэкономической деятельности, а также налог на прибыль и акцизы.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

Новости экономики за 01.08.2018

С 1 августа в Беларуси повышаются трудовые пенсии. Соответствующий указ был подписан Президентом. Документ предусматривает перерасчет пенсий в связи с ростом средней заработной платы. Планируется, что выплаты увеличатся в среднем на 10%. В результате, средний размер пенсий в Беларуси составит 364 рубля 20 копеек.

ЗНОЙНАЯ ЭКОНОМИКА

Новости экономики за 01.08.2018

Установившаяся в конце июля жара позволила столичным аквапаркам обновить рекорды посещаемости. Количество спасающихся от зноя держалось в районе максимальных значений, превышая среднюю цифру в 4,5-5 тысяч человек в день. Многие начинали отдых с самого открытия. Кстати, синоптики прогнозируют, что к концу недели жара отступит и воцариться комфортная тёплая погода, а август будет дождливым, но тоже не холодным.

 
 
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Новости Беларуси. Минфин Беларуси готовится к выходу на российский рынок долгосрочных заимствований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке...
 
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