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Байкер погиб в аварии в Дзержинском районе

01.08.2018 20:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Скорость, умноженная на рассеянность. В Дзержинском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Байкер погиб в аварии в Дзержинском районе

Происшествие произошло около поселка Энергетиков. В аварии погиб 30-летний мотоциклист. Автомобилем управлял 39-летний житель столицы. По предварительной версии, он выехал на встречную, где и столкнулся с байкером из Узды.

Байкер погиб в аварии в Дзержинском районе

Мотоциклист, хотя и был в мотошлеме, нополучил были очень серьезные травмы. Между тем, сотрудники ГАИ выяснили, что транспортные средства не проходили технический осмотр. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Новости Беларуси. Скорость, умноженная на рассеянность. В Дзержинском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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