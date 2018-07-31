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Байкер погиб в аварии в Дзержинском районе
Новости Беларуси. Скорость, умноженная на рассеянность. В Дзержинском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие произошло около поселка Энергетиков. В аварии погиб 30-летний мотоциклист. Автомобилем управлял 39-летний житель столицы. По предварительной версии, он выехал на встречную, где и столкнулся с байкером из Узды.
Мотоциклист, хотя и был в мотошлеме, нополучил были очень серьезные травмы. Между тем, сотрудники ГАИ выяснили, что транспортные средства не проходили технический осмотр. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. Скорость, умноженная на рассеянность. В Дзержинском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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