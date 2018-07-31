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Установлены личности погибших в ЦАР российских журналистов
Новости России. В Центрально-Африканской Республике завершено опознание погибших российских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их личности подтверждены. Это военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Официальный представитель МИД России сообщила, что
Напомним, с многочисленными огнестрельными ранениями жертвы были обнаружены в автомобиле. По одной из версий, мужчин хотели ограбить – при них была дорогая аппаратура и крупная сумма денег.
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Новости России. В Центрально-Африканской Республике завершено опознание погибших российских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их...
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