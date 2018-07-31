В Минске вынесли приговор убийце девушки – ей нанесли более 90 ударов ножом

В сентябре 2017-го на территории школы в Московском районе нашли труп девушки. Еще одна, окровавленная, прибежала за помощью к сторожу.





Оказалось, ссора произошла на улице Алибегова во время распития спиртного. Первая из девушек знала нападающего. Мужчина ранил ножом обеих. 27-летняя девушка скончалась на месте – она получила 93 ножевых ранения. Ее 28-летняя подруга получила два ножевых ранения, сбежала и выжила. Известно, что мужчина коллекционировал ножи, а в тот вечер якобы показывал приемы владения нунчаками.





В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый причастен к разбойному нападению на столичный магазин, которое произошло летом 2011-го. За это его также судили сейчас, вместе с напарником.





По совокупности преступлений 22-летнего минчанина приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.









Второй фигурант дела о разбойном нападении на магазин получил 2 года колонии, пишет сайт belsat.eu, на основании публикации TUT.by







