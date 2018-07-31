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Реальные зарплаты госуправленцев выросли на треть

01.08.2018 19:51 — Разное | Партизан  
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Выше всего заработки у госуправленцев в столице — больше 1620 рублей, а меньше всего — немногим больше 1160 рублей.

Реальные зарплаты госуправленцев выросли на треть
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Человечность и высокий моральный облик — главные качества для госслужащего. Об этом заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова сегодня на встрече в Минске с представителями специальной группы резерва руководящих кадров от Брестской области, передает БЕЛТА. Тем временем средние зарплаты в госуправлении в июне составили 1327 рублей.

В Беларуси отработали предложения по повышению престижа госслужбы, они озвучены президенту на состоявшемся 26 июля совещании. «Речь прежде всего идет о человеческих качествах, моральном облике. Это основополагающее. Если человек по своей натуре умеет работать с людьми, по-доброму к ним относится, то такой госслужащий, несомненно, состоится», — убеждена Наталья Кочанова. «Государственные служащие — люди, которые выбрали делом своей жизни служение государству и людям», — добавила она.

По словам Натальи Кочановой, в Беларуси анализируют работу госслужащих, в том числе с учетом зарубежного опыта. Работа в этом направлении в стране выстроена нормально. Глава Администрации президента пригласила участников встречи к откровенному разговору, чтобы в дальнейшем принимать эффективные решения по повышению престижа госслужбы. Как сообщалось, в специальную группу резерва перспективные сотрудники местных органов власти отбирались в несколько этапов.

Сперва список возможных кандидатур составлялся на уровне председателей облисполкомов. Всего в него попали 225 человек. Потом среди них провели конкурс (тестирование и собеседование), по результатам которого и была сформирована группа резерва руководящих кадров в количестве 74 человек в возрасте до 40 лет.

В июне средняя зарплата в госуправлении составила 1327 рублей, месяцем ранее — на 3 рубля меньше. Реальная июньская зарплата выросла на 35,4% к аналогичному периоду прошлого года.
Выше всего заработки у госуправленцев в столице — больше 1620 рублей, а меньше всего — в Минской области (немногим больше 1160 рублей).

Как отличаются зарплаты госуправленцев по регионам

Как отличаются зарплаты госуправленцев по регионам
регион зарплата в июне, рублей как за год изменилась реальная зарплата, %
Брестская 1 251 +38,1
Гомельская 1 233 +32,5
Гродненская 1 251 +37,4
Минск 1 622 +33,8
Минская 1 167 +33
Могилевская 1 221 +35,2
Витебская 1 250 +37
по стране 1 327 +35,4

Напомним, в мае 2017 года Александр Лукашенко заявил, что нужно оптимизировать госаппарат, а до этого «ни на йоту быть не должно никакого повышения зарплаты».

Наталья Кочанова тогда сообщила, что Администрация президента, которой она руководит, уже работает в новом формате и новым составом. Эти мероприятия проведены в установленные сроки. Напомним, ранее сообщалось о том, что в Администрации президента намерены сократить 30% госслужащих.

По словам Натальи Кочановой, правительство приняло «все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах». «Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году», — сказала глава Администрации президента, анализирует finance.tut.by


 
Теги: Минск
 
 
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Выше всего заработки у госуправленцев в столице — больше 1620 рублей, а меньше всего — немногим больше 1160 рублей.
 
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