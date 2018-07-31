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Министр спорта: В легкой атлетике некоторые привыкли жаловаться, а сами не могут сделать элементарное

01.08.2018 20:39 — Разное | Tut.by  
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук провел рабочее совещание, на котором рассматривалось состояние и перспективы развития легкой атлетики в нашей стране, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.


Сергей Ковальчук. Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

— Легкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физическому развитию человека. Из всех олимпийских видов является самым медалеемким. Именно поэтому все, что происходит в легкой атлетике, в Беларуси находится под особо пристальным вниманием. Для развития этого вида спорта сделано немало, во всех регионах создаются неплохие условия, начала появляться перспективная молодежь, тем не менее, работы еще много, — отметил Сергей Ковальчук.

Он рассказал о недавних поездках по стране, в ходе которых убедился, что реальное положение дел с развитием легкой атлетики на местах далеко не радужное.

— Зачастую просто не хватает организованности и дисциплины. Некоторые привыкли только жаловаться, а сами не могут сделать элементарное: нанести разметку на стадионе, оборудовать, скажем, сектор для толкания ядра, — сказал министр.

Он также подчеркнул, что в легкой атлетике, равно как и в других видах спорта, должна быть обеспечена непрерывная связь с наукой и медициной.

В этом деле важнейшая роль отводится специалистам Республиканского научно-практического центра спорта, а также Белорусского государственного университета физической культуры, которые должны работать в тесном контакте со спортсменами и тренерами национальной команды, представителями Белорусской федерации легкой атлетики.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, какую деятельность проводит федерация по развитию и популяризации легкой атлетики, организации массовых соревнований, формированию здорового образа жизни.

В качестве положительных примеров Вадим Девятовский назвал проекты, которые осуществляются совместно с Министерством спорта и туризма, Министерством образования — «300 талантов для Королевы» и «Школиада».

— Проекты существуют уже не первый год, мы считаем, что они себя неплохо зарекомендовали, нужно дать возможность их продолжить в полном объеме. Финалисты проекта «300 талантов для Королевы» зачислены в экспериментальную группу Республиканского государственного училища олимпийского резерва и получили шанс заняться легкой атлетикой на профессиональном уровне. Особенно важно, что к спорту приобщаются юные жители из тех населенных пунктов, где нет детско-юношеских спортивных школ, — рассказал Вадим Девятовский.

Также федерация уделяет большое внимание развитию массового спорта, регулярно проводя различного рода забеги, включая самый популярный в Беларуси — Минский полумарафон.

Как отметил председатель БФЛА, предполагается, что в нынешнем году в полумарафоне примет участие около 35 тысяч любителей бега из разных стран.

Что касается спорта высших достижений, то, по словам руководителя федерации, в последнее время сохраняется стабильный тренерский состав национальной команды, который проходит через обязательные курсы повышения квалификации.

Федерация тесно сотрудничает с РНПЦ спорта, привлекая для работы со спортсменами лучших специалистов, объединенных в комплексную научную группу.

Как подчеркнул Вадим Девятовский, сегодня в белорусской легкой атлетике есть хороший сплав молодости и опыта, когда рядом с именитыми и заслуженными спортсменами подрастает перспективная и амбициозная молодежь.

— Настроение у всех боевое, уже совсем скоро в Берлине пройдет чемпионат Европы, где нужно проявить себя с лучшей стороны. После чего мы проведем на минском стадионе «Динамо» тестовые соревнования, в ходе которых проверим готовность судей и волонтеров. Ну, а затем самая ответственная задача — успешно выступить перед родной публикой на II Европейских играх, — отметил председатель БФЛА.

Он также напомнил, что в 2019 году для белорусской легкой атлетики будет еще одно масштабное серьезное испытание, это матчевая встреча Европа — США, а в 2020 году в Минске пройдет командный чемпионат мира по спортивной ходьбе.

Участники дискуссии обсудили некоторые меры по дальнейшему развитию легкой атлетики в Беларуси.

Речь, в частности, шла о необходимости совершенствования учебных программ, обеспечения постоянного и жесткого контроля за эффективностью работы СДЮШОР и ДЮСШ, повышения качества децентрализованной подготовки членов национальной команды к основным международным стартам, разработки комплексной программы научных исследований, обеспечения антидопингового контроля на всех этапах подготовки и выступлений белорусских спортсменов.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук провел рабочее совещание, на котором рассматривалось состояние и перспективы развития легкой атлетики в нашей стране.
 
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