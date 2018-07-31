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В Минске работают авто ГАИ с приборами фотофиксации нарушений парковки

01.08.2018 20:44 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске работают авто ГАИ с приборами фотофиксации нарушений парковки
Фото из открытых источников

Прибор «ПаркРайт» установлен в служебных автомобилях ГАИ, он фиксирует регистрационные знаки автомобилей, припаркованных с нарушением.

После повторного проезда данные направляются в базу, информация обрабатывается и составляется постановление о наложении административного взыскания, которое отправляется владельцу транспортного средства. Т.е к ответственности привлекается именно владелец транспортного средства, однако есть возможность переоформить постановление, сообщив, кто допустил данное нарушение.

В столице проблем с парковкой больше, чем где бы то ни было, поэтому «ПаркРайтами» оснащены все районные ГАИ города. Прежде всего, отрабатываются наиболее болезненные точки города, где существует угроза безопасности, рассказала старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук.

В Октябрьском районе г. Минска прибор на данный момент работает в районе Железнодорожного вокзала (по ул. Бобруйской со стороны ул. Ленинградская в направлении ул. Свердлова), а так же в районе УЗ «БСМП» по ул. Кижеватова и по ул. 2-ая Лошицкая.

Постепенно зоны отработки будут расширяться.

Напоминаем, что согласно части 6 статьи 18.22 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь: «Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, влекут наложение штрафа в размере одной базовой величины».

Согласно части 7 этой же статьи КоАП Республики Беларусь: «Остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, влекут наложение штрафа в размере трех базовых величин».

 

 
Теги: Минск
 
 
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Прибор «ПаркРайт» установлен в служебных автомобилях ГАИ, он фиксирует регистрационные знаки автомобилей, припаркованных с нарушением.
 
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