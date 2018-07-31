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​Необычный оздоровительный центр «Аист» под Минском провёл день открытых дверей

01.08.2018 21:04 — Разное | ОНТ  
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День открытых дверей прошёл в необычном оздоровительном центре «Аист» недалеко от Минска. Он принадлежит Белорусскому детскому хоспису и работает всего три месяца в году.

Это единственное место в стране, где могут отдохнуть семьи, в которых есть дети с тяжёлыми заболеваниями. Для этого созданы все условия, похожие на обычный детский лагерь, о поездке в который подопечные хосписа часто только мечтают.

Влад не бывает на улице девять месяцев в году. Его организм настолько ослаблен, что даже прохладный воздух сразу вызывает воспаление лёгких. Другие заболевания не позволяют полноценно гулять в городе и летом. Побывать в центре «Аист» всей семьёй решились впервые и практически впервые вместе почувствовали, что такое отдых.

Людмила Ширяева: «Здесь просто удивительно. Мы здесь спим, гуляем. Здесь другая жизнь! Мы научились жить. Я говорю, что нас не нужно жалеть, просто нужно относиться с пониманием, с терпением, с теплотой».

Понимание и тепло – главные чувства их лета. Детский хоспис открыл этот центр в 2001 году. Сначала приглашали только детей, которых весь отдых сопровождал свой волонтёр, но вот уже несколько лет здесь работают и три семейных дома.

Родители благодарят спонсоров и волонтёров проекта. К слову, помощники сюда приезжают из разных стран. Причём искренне говорят, что побывав здесь однажды, другого отдыха для себя уже не представляют.

Бэт Пауэл, волонтёр (Великобритания): «Я люблю Беларусь. Я счастлива, что когда-то сюда попала волонтёром и теперь уже 14 лет возвращаюсь сюда, чтобы открыть для себя новых детей, помочь их семьям. Если ты живёшь этим, то это очень легко».
Владимир Горецкий, координатор волонтёров: «Я нигде так не отдыхаю душой и сердцем, как в этом прекрасном месте».
Макида Кинги, волонтёр (Великобритания): «Здесь повсюду любовь! И не нужно много говорить, просто побудьте с ними и почувствуете».

На каждый день в центре – своя программа. Сегодня с гостями играют в «Что? Где? Когда?», превратив каждый вопрос в спектакль. Есть время для плавания в бассейне, весёлых игр и концертов – всего того, чего им так не хватает в обычной жизни.

И за каждой из этих бесценных улыбок стоит колоссальная работа. Волонтёры находятся с детьми круглосуточно, для них готовят и помогают во всём. И помощь – это то, чего для этих семей не бывает много.

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа: «В этом месте ты себя чувствуешь таким, как все. Ты просто живёшь! Ты не видишь этих взглядов, которые на тебя кидают. Детям нужно быть детьми. Приключений хочется! Костёр, гитара, эти взгляды! Надо просто относиться к этим семьям, как к членам нашего сообщества. Мы стараемся помочь!»

Здесь всегда ждут волонтёров и будут рады абсолютно любой помощи. В этом году летний домик поддержат и участники Минского полумарафона. Сбор средств на его ремонт сейчас уже начат на площадке ulej.by, где вместе люди помогают добрым проектам.

Ольга Кобякова, председатель попечительского совета Белорусского детского хосписа: «Каждый из вас может выбрать то, что вам по душе. Зайти на ulej.by и поучаствовать. Это очень недорого, это очень просто, не требуется класть много. Пусть нас будет много, хоть мы положим немного, но мы сделаем большое дело».

И тогда здесь обязательно будет ещё больше улыбок, эмоций и впечатлений, которые точно сделают наш мир лучше. Ведь после окончания смены абсолютно каждому из этих ребят важно знать, что его снова ждут и всегда смогут принять в любимом летнем домике, где они счастливо проведут ещё одно лето детства.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента

 
Теги: Минск
 
 
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