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Жаркая погода сохранится по всей территории Беларуси 2 августа

01.08.2018 21:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Жаркая погода сохранится по всей территории Беларуси 2 августа
shutterstock.com

Жаркая погода сохранится по всей территории Беларуси 2 августа ГАИ рекомендует в жару отказаться от дальних поездок
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, по юго-западу до плюс 19. Днем будет от 25 до 30 выше нуля.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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