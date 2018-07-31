Создать безопасную среду для детей – важная задача для взрослых

В центре внимания были вопросы эффективности реализации долгосрочного комплекса мер по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защите прав и интересов детей.

Итоги минувшего полугодия говорят о том, что выстроенная в области система мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних работает достаточно эффективно. С начала года уровень преступности снизился с 3,9 до 2,7%. На 31,4% уменьшилось количество преступлений, на 15,3% – число несовершеннолетних участников.

Но цифры статистики – не повод расслабляться.





Неблагоприятные условия в семье и употребление алкоголя – одни из причин, влияющих на преступное поведение подростков. Но не последнее место здесь занимают и недостатки в организации досуга, трудовой занятости и воспитательной работе субъектов профилактики.

– По окончании летнего периода будет проанализирована работа учреждений дополнительного образования, в которых на протяжении самых долгих каникул работали кружки и секции для детей. Растет число желающих провести лето в стройотрядах, и им предоставляется такая возможность. На достойном уровне проводятся массовые мероприятия в агрогородках, где можно отдохнуть всей семьей. Но здесь еще есть над чем работать, – добавил Виктор Лискович.





Снизилось в первом полугодии число детей, родители которых лишены родительских прав, и количество подростков, совершивших попытки самоубийства. И все же за это время по разным причинам не уберегли жизни 12 детей разного возраста.

– Конечно, все заинтересованные органы разбирались с каждой конкретной ситуацией, и мы должны констатировать, что основная вина за трагедии лежит на родителях, – отметила Светлана Нанкевич. – Особенно критическая ситуация с утоплениями. По этой причине погибло пять детей. И главная причина трагедий опять же в том, что дети были предоставлены сами себе.



В связи с этим не теряет своей актуальности призыв к родителям быть внимательными к своим детям и прятать опасные предметы. В одном из районов области в этом году был случай, когда ребенок погиб после употребления яда для насекомых.

– За каждого ребенка будет жесткий спрос, и это должен понимать каждый, начиная от руководителя предприятия, где работают родители, и учреждения образования, в котором учится ребенок, – подчеркнул Виктор Лискович.

Еще раз напомнят об ответственности за воспитание детей родителям в начале учебного года. В октябре в школах области пройдут общешкольные родительские собрания с участием работников органов прокуратуры, комиссий по делам несовершеннолетних. Регулярно будет звучать эта тема и на единых днях информирования.





Пустующие заброшенные здания, чердачные помещения и технические этажи – еще один фактор риска для детей и подростков.

– К сожалению, были факты, когда в таких зданиях несовершеннолетними предпринимались суицидальные попытки, и в отношении них совершались противоправные действия, – обратила внимание заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Людмила Ницкая. – Неоднократно и органами прокуратуры, и областными органами государственного управления акцентировалось внимание районных исполкомов на этой проблеме. Допуск посторонних лиц к данным объектам должен быть ограничен.



В области принят и реализуется целый комплекс мер, направленных на осуществление максимальной защиты прав и интересов детей. Вместе с тем вопросы обеспечения безопасности юных жителей Гродненщины, оказавшихся в неблагоприятных условиях и экстремальных жизненных ситуациях, требуют повышенного внимания со стороны местных исполнительных и распорядительных органов.

– Выработаны мероприятия, система мер, которые изложены в решении комиссии по делам несовершеннолетних. Это все профилактические меры, которые каждый должен проводить на своем рабочем месте, чтобы достичь хороших результатов. Алгоритм разработан, надо только убрать равнодушие и формализм в ежедневной работе, – резюмировал Виктор Лискович.



