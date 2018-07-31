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Лукашенко рассказал как его "похоронили" СМИ

01.08.2018 22:10 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей проездки  в Минский район в среду с юмором рассказал, как его "похоронили" СМИ.

Сюжет об этом показал телеканал ОНТ.

Давая поручению местному чиновнику,  президент сказал: "В будущем году мне доложишь. Ты же доживаешь до следующего года? Но ты особо не зарекайся, а то меня "похоронили" сутки назад, и тебя могут "похоронить".

Позже, А.Лукашенко общаясь с журналистами, на их ремарку, что слухи о болезни президента оказались раздутыми,  со смехом ответил: "Подожди, еще говорят, что двойник работает".

Ранее ряд интернет-СМИ распространили информацию о том, что президент Беларуси якобы перенес инсульт и из-за этого отметил свою поездку в Гомель в минувшую пятницу. Вместе с тем, в субботу А.Лукашенко провел встречу с руководством китайской корпорации CITIC Group.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт назвала домыслы о болезни А.Лукашенко бредом.

Ранее ряд интернет-СМИ распространили информацию о том, что президент Беларуси якобы перенес инсульт и из-за этого отметил свою поездку в Гомель в минувшую пятницу. Вместе с тем, в субботу А.Лукашенко провел встречу с руководством китайской корпорации CITIC Group, а во вторник принял с докладом губернатора Минской области.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт назвала домыслы о болезни А.Лукашенко бредом.

 
Теги: Гомель
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей проездки  в Минский район в среду с юмором рассказал, как его "похоронили" СМИ. Сюжет об этом показал...
 
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