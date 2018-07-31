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Сирийская оппозиция сформировала самое крупное вооруженное объединение

01.08.2018 21:56 — Разное | Интерфакс  
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Три сирийские оппозиционные группировки присоединились к "Фронту национального освобождения", сформировав крупнейшее в стране объединение вооруженной оппозиции, сообщило в среду Анатолийское агентство новостей.

По данным источников агентства в сирийской оппозиции, в результате этого расширения численность оппозиционного объединения составит примерно 100 тыс. человек. К "Фронту национального освобождения" примкнули "Фронт спасения Сирии", а также группировки "Джейш уль-Ахрар" и "Сукуру Шам", входящие в состав Сирийской освободительной армии.

Агентство напоминает, что "Фронт национального освобождения" действует в сирийских провинциях Идлиб и Хама.

 
Теги: Новости
 
 
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Три сирийские оппозиционные группировки присоединились к "Фронту национального освобождения", сформировав крупнейшее в стране объединение вооруженной...
 
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