У российских журналистов в ЦАР было с собой около 8,5 тысяч долларов, заявили в компании-заказчике фильма

У членов российской съемочной группы, среди которых был журналист Орхан Джемаль, убитых в Центральноафриканской Республике было с собой около восьми с половиной тысяч долларов, сообщает Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского.

"У Орхана, Александра и Кирилла была при себе достаточно крупная сумма денег наличными - порядка 8,5 тысяч долларов, что являлось резервом на случай чрезвычайной ситуации, например, для найма охраны в случае необходимости. Естественно, что также у съемочной группы была с собой необходимая для работы видео и фотоаппаратура",- говорится в сообщении центра, размещенном в социальных сетях.

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российские журналисты Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях.