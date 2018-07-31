Вашингтон подготовил список частных и юридических лиц в Турции, против которых могут быть введены санкции в ответ на содержание под стражей пастора Эндрю Брансона, чьего освобождения добивается администрация США, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на источники.

Э.Брансон был арестован в Турции в октябре 2016 года. США неоднократно требовали освободить американского священника и устанавливали крайние сроки, угрожая введением санкций, что станет беспрецедентной ситуацией между союзниками по НАТО, отмечает агентство.

Санкции подготовлены по модели "акта Магнитского", который позволяет руководству США вводить ограничения в отношении юридических лиц, физлиц и их активов, если они связаны с коррупцией или нарушением прав человека в любой точке мира.