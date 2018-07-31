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Трудились днём и ночью. Бронепоезд времён Великой Отечественной можно увидеть на «Линии Сталина»
Новости Беларуси. Уникальный экспонат появился на «Линии Сталина». Это бронепоезд времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько месяцев его собирали наши реставраторы. Искали подлинные чертежи и фото, трудились днем и ночью.
Ольга Коршун, СТВ:
Реставраторы полностью воссоздали площадки с башнями от танка Т-34 и пулеметами Максим. Все сделали буквально своими руками. А тяжелая площадка – оригинальная, выпущена в 33 году.
Владимир Якушев вместе с сыновьями уже больше 20 лет восстанавливает военную технику. В команде и опытный специалист Александр Микалуцкий. Над этим проектом трудились всего несколько месяцев. А сейчас паровоз в прямом смысле хоть в кино снимай.
Александр Микалуцкий, реставратор военной техники:
А сегодня на «Линии Сталина» состоялась настоящая премьера. Бронепоезд участвовал в реконструкции военного сражения. Машина хоть и понюхала настоящего пороха сполна, до сих пор на полном ходу.
Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
После войны бронепоезд еще 35 служил на железной дороге. Такие паровозы помнит и Семен Береснев. Полжизни он работал на белорусской магистрали. До этого служил на северокавказском фронте, прошел всю войну. Но и в свои 98 не растерял боевой дух.
Семён Береснев, ветеран Великой Отечественной войны:
Военный бронепоезд на «Линии Сталина» больше, чем просто экспонат. Отныне это место расскажет о подвиге всех железнодорожников, которые сражались во время Великой Отечественной войны.
Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:
Для того, чтобы этот 135-тонный экспонат занял действительно свое место, в музее создали типичный для 40-ых участок железной дороги. С мостом, переездом, перроном и гидроколонкой. Одним словом, военный бронепоезд несет службу и в наше время, только уже на благо истории.
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Новости Беларуси. Уникальный экспонат появился на «Линии Сталина». Это бронепоезд времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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