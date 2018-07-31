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В Швейцарии пожарные спасают альпийских коров от жары

01.08.2018 22:09 — Разное | Аргументы и факты  
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В Швейцарии пожарные спасают альпийских коров от жары
БЕЛТА

В Швейцарии пожарные снарядили вертолеты для спасения альпийских коров, страдающих от засушливой погоды.

Сильная жара, которая продолжается уже несколько недель, грозит животным в горах гибелью, сообщает Euronews.

Из-за палящего солнца альпийские пастбища почти лишились воды, которая жизненно необходима стадам коров. Чтобы обеспечить животных питьем, были созданы искусственные резервуары, которые вертолеты наполняют водой из близлежащих озер.

Три года назад в Швейцарии возникла подобная ситуация. Тогда спасение коров было поручено летчикам швейцарской армии. Нынешнее лето стало самым засушливым в стране за последние 100 лет. За три месяца в Швейцарии выпало рекордно низкое количество осадков. Из-за аномальной жары власти запретили запуск фейерверков по случаю празднования Дня конфедерации 1 августа.
 

 
 
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Сильная жара, которая продолжается уже несколько недель, грозит животным в горах гибелью, сообщает Euronews.
 
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