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Как и зачем в Смолевичском районе играли в тетрис старыми телевизорами
Новости Беларуси. Экологическая головоломка. В Смолевичском районе провели гигантских тетрис, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Но не обычный. Вместо электронных геометрических фигур – бытовая техника. Во время игры школьники узнали, как нужно избавляться от старой техники правильно и что можно из нее сделать после переработки.
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Новости Беларуси. Экологическая головоломка. В Смолевичском районе провели гигантских тетрис, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Но не обычный. Вместо...
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