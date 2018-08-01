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Определился соперник БАТЭ в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

01.08.2018 22:59 — Разное | Tut.by  
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Определился соперник БАТЭ в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Им стал «Карабах» из Азербайджана.


Фото: qarabagh.com

По сумме двух матчей «Карабах» взял верх над албанским «Кукеси». После нулевой ничьей в гостях в ответном поединке 2-го отборочного раунда 1 августа в Баку «Карабах» одержал крупную победу.

«Карабах» — «Кукеси» — 3:0

Голы: 1:0 — Кинтана (24, с пенальти), 2:0 — Кинтана (57, с пенальти), 3:0 — Делардж (89).

Удаление: Ала (52, «Кукеси»).

На 53-й минуте Эмегхара («Карабах») не реализовал пенальти.

В этом поединке «Карабах» трижды получал право на пенальти. Два из них реализовал испанский легионер Дани Кинтана, а вот швейцарский форвард нигерийского происхождения Иннокент Эмегхара 11-метровый не забил.

Обратим внимание также на то, что почти весь второй тайм «Карабах» играл в большинстве после удаления защитника «Кукеси» Альбы Алы.

Первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 7/8 августа, ответные — 14 августа. Победитель этой стадии в заключительном отборочном раунде сразится за пропуск в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравший поборется в раунде плей-офф за путевку в групповой этап Лиги Европы.

«Карабах» — весьма крепкий соперник. Клуб из Агдама — 6-кратный чемпион Азербайджана и 6-кратный обладатель Кубка Азербайджана. Официально представляет город Агдам, перешедший 23 июля 1993 года под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики во время Карабахской войны. С 26 сентября 2015 года свои домашние матчи в чемпионате Азербайджана проводит на новом стадионе «Азерсун Арена» в Сураханском районе города Баку. Вместимость трибун — 5,8 тысячи зрителей.

Еврокубковые матчи команда принимает на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова вместимостью 31,2 тысячи зрителей и Олимпийском стадионе Баку (69 870).

В минувшем сезоне «Карабах» стал первым в истории представителем Азербайджана, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов. Там он был больно бит лишь английским «Челси» (0:4, 0:6), а остальным оппонентам смог навязать борьбу — отобрал очки у мадридского «Атлетико» (0:0, 1:1) и с минимальной разницей проиграл итальянской «Роме» (1:2, 0:1).

До прошлого сезона «Карабах» три года подряд (2014−2016) выступал в групповых стадиях Лиги Европы.

Состав «Карабаха» укомплектован добротного уровня легионерами из Испании, Франции, Хорватии, Болгарии, Швейцарии. А в начале июля «Карабах» укрепил последний рубеж 34-летним голкипером сборной Исландии Ханнесом Хадльдоурссоном, который на чемпионате мира в России отразил пенальти от Лионеля Месси в поединке с Аргентиной (1:1). На счету вратаря 52 матча за сборную Исландии. Его предыдущим клубом был датский «Раннерс».

Кроме него в «Карабахе» есть еще и бразильский вратарь Вагнер да Силва, который сегодня защищал ворота в ответной встрече с «Кукеси».

 
 
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Определился соперник БАТЭ в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Им стал "Карабах" из Азербайджана.
 
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