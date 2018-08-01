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Тренер БАТЭ: "Я был полностью уверен в благоприятном для нас исходе противостояния"

01.08.2018 22:16 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над ХИКом (2:1) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его слова передает клубная пресс-служба.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Забить на выезде, причем как можно быстрее, было частью нашего плана. Мы это выполнили. И в дальнейшем нам стало легче. Психологическое преимущество находилось на нашей стороне.

— Были ли удивлены, что ваша команда так рано сделала счет 2:0?

— Нет. БАТЭ имеет очень большой опыт выступлений в еврокубках, в том числе на выезде. Я был полностью уверен в своих ребятах и в благоприятном для нас исходе противостояния.

— Что можете сказать о сопернике?

— Сильная команда. Хорошие игроки, чемпионы Финляндии. Нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы сделать шаг в следующий раунд Лиги чемпионов.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграет против азербайджанского «Карабаха».

 
 
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"Забить на выезде, причем как можно быстрее, было частью нашего плана".
 
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