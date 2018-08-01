Боксер Александр Усик: «Не надо мне ничего давать, а отобрать практически нереально»









Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и первый обладатель Кубка Мохаммеда Али украинец Александр Усик во время пресс-конференции в Киеве заявил, что не нуждается в наградах от государства.





«Спасибо большое всем, кто поддерживал меня во время боя с Муратом Гассиевым. Это все ощущается. Стало сложно ходить по улицам. Это и ваша победа. Вам нужны улыбки, мы вам поможем – поливайте нас гадостями. Если бы не WBSS, то мне не удалось бы собрать все 4 пояса.





По приезду домой, в Украину, многие начали высказывать мнение, что нужно у меня отобрать, а что дать. Не надо мне ничего давать, а отобрать практически нереально. Просто не мешайте мне идти путем, который дал всевышний. Я и так являюсь героем страны, мне не нужны для этого никакие звезды. Когда люди говорят, что за меня молятся и смотрят бокс до двух часов ночи – вот это признание. Не нужны мне никакие звезды от государства», – сказал Усик.



