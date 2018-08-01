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Пока Лукашенко общался с чиновниками, Коля молотил на комбайне

01.08.2018 23:47 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко с юмором воспринял информацию о том, что у него случился инсульт.

Репортаж о том, как глава государства инспектирует ход уборки урожая в Минском районе, показал телеканал ОНТ в вечернем выпуске в среду.

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На минувших выходных ряд украинских СМИ распространил информацию, что белорусский лидер перенес инсульт, из-за чего была отменена его поездка в Гомель. Позже пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт опровергла эти данные, назвав их бредом.

Президент в среду, общаясь с аграриями, поставил задачи ОАО "Первая минская птицефабрика" на следующий год и пообещал проверить результаты.

"Ты же доживешь? Меня похоронили сутки назад и тебя похоронят", – со смехом заявил Лукашенко, обращаясь к одному из представителей ОАО.

Он позже, в общении с журналистами, развеял еще один миф – что у белорусского лидера есть двойник.

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"Подожди, говорят, что еще двойник работает! Ты меня иногда щупай", – предложил он журналисту.

В новостном выпуске ОНТ также сообщили, что пока Лукашенко общался с журналистами, его младший сын Николай за штурвалом комбайна убирал зерновые.

Планируется, что в ближайшее время глава государства посетит с рабочей поездкой Витебску область, чтобы проверить, как в регионе идет уборка урожая.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Александр Лукашенко с юмором воспринял информацию о том, что у него случился инсульт.
 
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