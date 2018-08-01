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Президент требует собрать урожай «до зернышка». Подробности рабочей поездки в Минский район
Новости Беларуси. Собрать всё до последнего зернышка. Президент требует приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был как можно больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Минский район, где ознакомился с ходом уборочной кампании. Погода в этом году значительно повлияла и на график, и на урожайность. И это касается не только нашей страны. Из-за жары недобор зерна во многих государствах Европы. В том числе и в России. Однако, по словам главы государства, особых причин для беспокойства нет. Даже при снижении урожая на полмиллиона, прошлогодний запас с лихвой покроет все нужды.
Хлебом единым, вернее его прогнозируемым дефицитом кормят своих зрителей ведущие СМИ континента. Немецкие бюргеры присматривают, где бы дешевле найти фураж для скота, экономические обозреватели в российском эфире вспоминают даже библейские мотивы.
На больших площадях от многих хлебных полей как от Содома – ничего. У мировых экспортеров пшеницы неурожай зерновых. Цены побили трехлетний максимум: за 1 тонну – 210 долларов. Европейские фермеры уже оценивают свои убытки в миллиарды долларов, на четверть не заполнены и российские закрома. У Беларуси на фоне мировой засухи можно сказать светлые перспективы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет причин для беспокойства и из-за урожая. Да, недоберем полмиллиона тонн зерна, но прошлогодний запас в три раза больше. А вот травяных кормов – как никогда.
Александр Лукашенко:
Вот и получается – вовремя глава государства сподвиг аграриев на строительство сенажных хранилищ. Как говорится, дорога кормовая траншея к столу коровам. Правильно продвинулись в стране и создавая всю свою технику. От плуга до суперкомбайна. Можно сказать, это зерноуборочный «БЕЛАЗ».
Лукашенко зачастую критиковали за любовь к родной земле и АПК. А теперь, агарный опыт Беларуси копируют страны с богатыми недрами. То, что у нас есть, для них – достижение. Если отбросить ментальное уважение белорусов к своему хлебу, то даже прагматичный подход – в нашу пользу.
Глава государства продолжит и дальше инспекторскую работу в полях. А дальше - уборка картофеля, свеклы, кукурузы на зерно. Так что в отличие от Европы, ни хлебом единым живёт Беларусь.
Цифры собранного урожая лучше не озвучивать. Меняются можно сказать онлайн. Утром было собрано треть урожая, к вечеру плюс 8-10 %. Два-три дня страда пересечёт экватор, а за декаду – и вовсе завершится. Главное, чтобы дни были похожие. О крестьянских истоках и малой родине вспомнили и жители больших городов.
В Беларуси водят зерноуборочную технику и женщины, и сын Президента. Николай Лукашенко вспомнил прошлогодний опыт. Да и в кабине современного белорусского комбайна – кондиционер, а вокруг - красота. К тому же уборочная - сама хлебная пора для аграриев. Но в погоне за урожаями и длинным рублём Президент требует не забывать человека.
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Новости Беларуси. Собрать всё до последнего зернышка. Президент требует приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был как можно больше, сообщили в...
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