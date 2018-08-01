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Помощь должна быть доступной и квалифицированной
01.08.2018 — Разное | Свислочская газета
Данное изречение в применении к современному медицинскому обслуживанию – казалось бы, прописная истина. Но озвученное заместителем председателя
Аналитические материалы специалистов главного управления здравоохранения
Второй штрих – высокий уровень смертности в некоторых районах. Проблема, которую еще предстоит решать, учитывая, что среди заболеваний по-прежнему лидируют болезни системы кровообращения, ишемическая болезнь сердца, новообразования.
Как на общем фоне выглядит наш район? Вполне достойно. Да, мы среди тех, где регистрируется самый высокий уровень смертности. Но у нас есть положительная динамика, и это не может не радовать. Кроме того, в Свислочском районе произошло снижение смертности в трудоспособном возрасте. По мнению специалистов главного управления здравоохранения
Так и должно быть, считает Виктор Лискович. К человеку надо относиться с душой, с пониманием и работать на результат. Демографические процессы требуют новых подходов. Необходимо начать с решения кадровых вопросов. Молодых специалистов нужно «обогреть», решить их проблемы с жильем, а главное, помочь освоиться на первом рабочем месте. Они должны четко понимать свою роль и всегда рассчитывать на поддержку старших коллег, видеть перспективы роста.
«Сегодня в приоритете для нас – увеличение продолжительности жизни населения. Идти к этой цели нужно, используя все возможности. И не только медицинские. Каждому человеку необходимо сделать нормой заботу о собственном здоровье, регулярные обследования и своевременное обращение за медицинской помощью», – подчеркнул Виктор Андреевич.
Ольга БУБЕНЧИК.
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Данное изречение в применении к современному медицинскому обслуживанию – казалось бы, прописная истина. Но озвученное заместителем председателя облисполкома,...
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