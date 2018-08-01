Помощь должна быть доступной и квалифицированной





Данное изречение в применении к современному медицинскому обслуживанию – казалось бы, прописная истина. Но озвученное заместителем председателя облисполкома , председателем совета по демографической безопасности Виктором Лисковичем на очередной видеоконференции оно обретает особый смысл. А что, может быть как-то иначе?

Аналитические материалы специалистов главного управления здравоохранения облисполкома свидетельствуют – к сожалению, может. Если тезисно представить картину, сложившуюся в отрасли здравоохранения за первое полугодие, первый штрих – снижение рождаемости. И это при том, что в области много внимания уделяется охране здоровья матери и ребенка. Внедрена и успешно работает многоуровневая перинатальная помощь. Как положительный момент можно назвать определенные резервы в улучшении ситуации с младенческой смертностью. На заседании шла речь о необходимости дополнительных мер, стимулирующих увеличение рождаемости в области.

Второй штрих – высокий уровень смертности в некоторых районах. Проблема, которую еще предстоит решать, учитывая, что среди заболеваний по-прежнему лидируют болезни системы кровообращения, ишемическая болезнь сердца, новообразования.

Как на общем фоне выглядит наш район? Вполне достойно. Да, мы среди тех, где регистрируется самый высокий уровень смертности. Но у нас есть положительная динамика, и это не может не радовать. Кроме того, в Свислочском районе произошло снижение смертности в трудоспособном возрасте. По мнению специалистов главного управления здравоохранения облисполкома , такие плюсы объясняются довольно просто. Чем меньше район, тем больше персональная ответственность врачей за результат. Здесь люди чаще смотрят друг другу в глаза.

Так и должно быть, считает Виктор Лискович. К человеку надо относиться с душой, с пониманием и работать на результат. Демографические процессы требуют новых подходов. Необходимо начать с решения кадровых вопросов. Молодых специалистов нужно «обогреть», решить их проблемы с жильем, а главное, помочь освоиться на первом рабочем месте. Они должны четко понимать свою роль и всегда рассчитывать на поддержку старших коллег, видеть перспективы роста.





«Сегодня в приоритете для нас – увеличение продолжительности жизни населения. Идти к этой цели нужно, используя все возможности. И не только медицинские. Каждому человеку необходимо сделать нормой заботу о собственном здоровье, регулярные обследования и своевременное обращение за медицинской помощью», – подчеркнул Виктор Андреевич.

Ольга БУБЕНЧИК.