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Несколько взрывов произошло на газопроводе в США

02.08.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Инцидент произошёл в округе Мидленд, штат Техас, сообщает CBS7.

В результате серии взрывов газа в одной из труб пострадали пять человек. Среди раненных четверо работников и один пожарный. К месту происшествия прибыли спасатели и медики.

По предварительной версии, причиной серии взрывов стала утечка газа. На участке в округе Мидленд находится несколько трубопроводов. Пока неизвестно, на каком произошёл первый взрыв. Дороги в районе были закрыты. Ведётся расследование случившегося. 

 
 
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​Инцидент произошёл в округе Мидленд, штат Техас
 
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