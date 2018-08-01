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Несколько взрывов произошло на газопроводе в США
Инцидент произошёл в округе Мидленд, штат Техас, сообщает
В результате серии взрывов газа в одной из труб пострадали пять человек. Среди раненных четверо работников и один пожарный. К месту происшествия прибыли спасатели и медики.
По предварительной версии, причиной серии взрывов стала утечка газа. На участке в округе Мидленд находится несколько трубопроводов. Пока неизвестно, на каком произошёл первый взрыв. Дороги в районе были закрыты. Ведётся расследование случившегося.
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Инцидент произошёл в округе Мидленд, штат Техас
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