Несколько взрывов произошло на газопроводе в США

Инцидент произошёл в округе Мидленд, штат Техас, сообщает CBS7 .

В результате серии взрывов газа в одной из труб пострадали пять человек. Среди раненных четверо работников и один пожарный. К месту происшествия прибыли спасатели и медики.

По предварительной версии, причиной серии взрывов стала утечка газа. На участке в округе Мидленд находится несколько трубопроводов. Пока неизвестно, на каком произошёл первый взрыв. Дороги в районе были закрыты. Ведётся расследование случившегося.