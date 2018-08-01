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Google разрабатывает поисковик для Китая

02.08.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Компания Alphabet собирается выйти на рынок страны, запустив особую версию Google.

Обновлённый поисковик сможет автоматически отсеивать информацию, которая запрещена системой «Золотой щит». Она действует на территории страны с 2003 года.

Google для Китая будет «цензурировать» результат поиска в реальном времени, используя специальный чёрный список для сайтов, которые заблокированы в поднебесной. Браузер предупредит пользователей, что часть результатов не отображается из-за требований нормативных актов.

Кроме этого, через поисковую систему нельзя будет зайти в Facebook, Twitter и Instagram. Новый поисковик Google уже показали китайским властям, финальную версию запустят через несколько месяцев. 

 
 
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​Компания Alphabet собирается выйти на рынок страны, запустив особую версию Google.
 
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