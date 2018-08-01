Google разрабатывает поисковик для Китая

Компания Alphabet собирается выйти на рынок страны, запустив особую версию Google.

Обновлённый поисковик сможет автоматически отсеивать информацию, которая запрещена системой «Золотой щит». Она действует на территории страны с 2003 года.

Google для Китая будет «цензурировать» результат поиска в реальном времени, используя специальный чёрный список для сайтов, которые заблокированы в поднебесной. Браузер предупредит пользователей, что часть результатов не отображается из-за требований нормативных актов.

Кроме этого, через поисковую систему нельзя будет зайти в Facebook, Twitter и Instagram. Новый поисковик Google уже показали китайским властям, финальную версию запустят через несколько месяцев.