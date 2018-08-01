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Робот будет готовить бургеры в США (Видео)

02.08.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Компания Creator создала машину, которая за пять минут может сделать идеальный бургер.

Роботизированный комбайн оснащён несколькими отделениями, где располагаются ингредиенты. При помощи десятков различных датчиков, робот в автономном режиме поджаривает мясо до определённого состояния и добавляет точное количество разных наполнителей.

Весь процесс готовки занимает не более пяти минут, а стоить идеальный бургер будет $6. Первого робота-повара установят в Сан-Франциско. Для посетителей кафе откроется в сентябре. 

 
 
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​Компания Creator создала машину, которая за пять минут может сделать идеальный бургер.
 
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