Робот будет готовить бургеры в США (Видео)

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Компания Creator создала машину, которая за пять минут может сделать идеальный бургер.

Роботизированный комбайн оснащён несколькими отделениями, где располагаются ингредиенты. При помощи десятков различных датчиков, робот в автономном режиме поджаривает мясо до определённого состояния и добавляет точное количество разных наполнителей.

Весь процесс готовки занимает не более пяти минут, а стоить идеальный бургер будет $6. Первого робота-повара установят в Сан-Франциско. Для посетителей кафе откроется в сентябре.