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Массовое отравление произошло в Киеве
Некачественный фастфуд отправил в больницу 70 человек, сообщает Госпотребслужба страны.
Все пострадавшие приобрели шаурму в одном из заведений общественного питания в Киеве. После проведения анализов выяснилось, что отравление вызвала острая кишечная инфекция. По предварительным словам медиков – это сальмонеллез.
Среди пациентов больницы есть 10 детей. Всего госпитализировано 60 человек. Помимо всего прочего, сообщается и об отравлении недалеко от столицы страны. Правоохранители проводят расследование инцидента. Заведено уголовное дело по статье «нарушение санитарных правил и норм».
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Все пострадавшие приобрели шаурму в одном из заведений общественного питания в Киеве
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