Массовое отравление произошло в Киеве

Некачественный фастфуд отправил в больницу 70 человек, сообщает Госпотребслужба страны.

Все пострадавшие приобрели шаурму в одном из заведений общественного питания в Киеве. После проведения анализов выяснилось, что отравление вызвала острая кишечная инфекция. По предварительным словам медиков – это сальмонеллез.

Среди пациентов больницы есть 10 детей. Всего госпитализировано 60 человек. Помимо всего прочего, сообщается и об отравлении недалеко от столицы страны. Правоохранители проводят расследование инцидента. Заведено уголовное дело по статье «нарушение санитарных правил и норм».