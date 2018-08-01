Ботинки для полицейских собак выдали в Австрии

Специальная обувь защитит лапы четвероногих офицеров от жары, которая установилась на территории всей страны, пишет Wiener Zeitung .

По информации издания, при высокой температуре воздуха асфальт нагревается до 50 °C. Это может негативно сказаться на служебных собаках, которые ведут патрулирование в столице и много ходят по городу.

Небольшие ботинки защитят лапы от ожогов и порезов. Такую обувь уже используют псы, которые работают на пожарах. К слову, обувать своего четвероногого напарника или нет – решать полицейским-кинологам, которые с ними работают. Кроме этого, собак приучают к такой обуви ещё в процессе тренировок.