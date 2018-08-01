ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Сацук: Курочка по зернышку клюет. Будет ли что поклевать белорусам?

02.08.2018 00:21 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Сергей Сацук: Курочка по зернышку клюет. Будет ли что поклевать белорусам?

Президент Беларуси предрек дефицит зерна на мировом рынке и велел собрать урожай до зернышка, потому что купить за рубежом не получится из-за всеобщего неурожая и высоких цен. Я был сильно удивлен.

В который раз удивляюсь, как работает в Беларуси разведка, обеспечивая безопасность родного государства. Никто еще не знает, а мы уже в курсе, что на мировом рынке грядет дефицит зерна и поэтому цены на него взлетят вверх.

Как сказал глава государства, погибли зерновые в Германии и Польше, не лучшим образом складывается ситуация во Франции и Испании. В России прогнозируют 25% недобора к уровню прошлого года. Поэтому зерно и будет "очень в цене" и не самого лучшего качества.

"Надо иметь в виду, что мы особо не бросимся где-то закупать хлеба. На рынке они будут. Но, во-первых, будут очень в цене, а во-вторых, понятно, какие мы будем покупать корма по качеству. Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка то, что мы сегодня вырастили, и кукурузу", - заявил Александр Лукашенко.

Начну с качества, которое за границей не очень, а у нас ого-го какое. Слава богу, живу последние два года в деревне и вижу все своими глазами. В текущем года весной была засуха из-за чего зерновые пожелтели еще в мае, не успев набрать полноту колосьев. Потом начались дожди, и желтые колосья вмиг почернели. Поля все черные стояли и такими вот их и убирали. И это поля одного из передовых хозяйств Минской области. Я, конечно, не специалист по зерну, но мне стало как-то не по себе, когда президент сказал, что мы будем клевать свое зерно. До последнего зернышка.

По поводу мирового кризиса, о котором узнала белорусская разведка. Мне сложно догадаться, какими данными руководствовалась белорусская разведка, но я лично опираюсь на данные ФАО. И вот, чудо! По итогам июня, когда уже было известно о плохих урожаях зерновых в озвученных президентом странах, мировые цены на продовольствие упали впервые с начала 2018 года. Причем причиной падения послужило снижение базовых котировок на ту самую пшеницу, кукурузу, а также на соевые бобы и на растительные масла. Индекс цен на зерновые ФАО упал за июнь сразу на 3,7%.

Может быть ФАО не знает о том, что знает белорусская разведка, что в Европе и России неурожай зерновых? Нет, как раз знает.

Снижение котировок как раз произошло на фоне обновления ФАО прогноза по мировому производству зерновых, с учетом снижения урожайности в ЕС, России и в Украине, где также не лучшим образом обстоят дела.

"Несмотря на общее ухудшение прогнозов по производству основных зерновых культур, наблюдалось «относительно резкое падение» международных цен на кукурузу и пшеницу, что отразило усиление торговой напряженности", - отмечает ФАО.

Согласно прогнозу ФАО, с учетом неурожайности в обозначенных странах, в 2018 году будет собрано 2586 млн тонн зерновых, что на 64,5 млн тонн или на 2,4% меньше по сравнению с рекордным объемом 2017 года. По сути никаких серьезных потерь на мировом рынке нет, так как минус 2,4% от рекордного 2017 года - это просто не рекордный, а обычный урожай в мире. Почему так случилось при неурожае в ЕС, России и Украине? Да потому что, доля означенных стран в общем объеме  проиводства зерновых невелика. Поэтому минус 25% в России очень слабо повлияют в целом на мировой рынок, особенно с учетом того, что производство риса серьезно вырастет, а мировые запасы зерновых буквально ломятся от излишков.

Впрочем, минус 2,4% по мировому производству - это далеко не все негативные явления на мировом рынке зерновых. Так, согласно прогнозу ФАО, мировое потребление зерновых в 2018/2019 годах вырастет до 2641 млн тонн, то есть превысит его производство. В итоге мировые запасы зерна снизятся на 7%. Но даже этот фактор не приведет к росту цен. Ожидается, что мировая торговля зерновыми будет в 2018-1919 годах устойчивой, почти на уровне рекордных показателей 2017-2018 годов, считают эксперты ФАО.

Я анализирую слова Александра Лукашенко и все никак не могу понять: это наша разведка ошиблась или власти традиционно нагнетают страх сред и населения, чтобы мобилизовать все силы на битву за урожай? А может действительно враги капиталисты в лице ФАО нас обманывают, чтобы, как говорит президент, взять нас за горло?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси предрек дефицит зерна на мировом рынке и велел собрать урожай до зернышка, потому что купить за рубежом не получится из-за всеобщего неурожая и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мугуруса не сыграет с Азаренко в Сан-Хосе, соперницей белоруски будет россиянка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика