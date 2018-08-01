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Привлечь внимание водителей. В Витебске на переходе установили фигуры "пешеходов"

02.08.2018 07:19 — Разное | Tut.by  
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В Витебске на нерегулируемом переходе установили полуметровые светоотражающие силуэты пешеходов, сообщил представитель ГАИ Виктор Косенков.


Первые фигуры в виде пешеходов появились на нерегулируемом переходе на улице Чкалова возле дома № 23. Место для эксперимента выбрали не случайно.

«На этом участке дороги интенсивное движение пешеходов, особенно в учебное время — здесь расположены две гимназии и школа. Пешеходный переход нерегулируемый, и чтобы привлечь большее внимание водителей, реализовали такое техническое решение. Фигура имеет окантовку из желтой пленки с повышенной светоотражаемостью», — рассказал Виктор Косенков.

В ГАИ изучат, как работает нововведение, и решат: устанавливать ли подобные фигуры в других местах города.


 
Теги: Витебск
 
 
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Первые фигуры в виде пешеходов появились на нерегулируемом переходе на улице Чкалова возле дома № 23. Место для эксперимента выбрали не случайно.
 
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