В Витебске на нерегулируемом переходе установили полуметровые светоотражающие силуэты пешеходов, сообщил представитель ГАИ Виктор Косенков.





Первые фигуры в виде пешеходов появились на нерегулируемом переходе на улице Чкалова возле дома № 23. Место для эксперимента выбрали не случайно.

«На этом участке дороги интенсивное движение пешеходов, особенно в учебное время — здесь расположены две гимназии и школа. Пешеходный переход нерегулируемый, и чтобы привлечь большее внимание водителей, реализовали такое техническое решение. Фигура имеет окантовку из желтой пленки с повышенной светоотражаемостью», — рассказал Виктор Косенков.

В ГАИ изучат, как работает нововведение, и решат: устанавливать ли подобные фигуры в других местах города.



