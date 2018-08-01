Жители Беларуси активно поддерживают благотворительную акцию "Бегущие города" проекта #velcombegom в помощь детям. Об этом сегодня в Бресте сообщил журналистам начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Николай Бределев, передает корреспондент БЕЛТА.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57749.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57749.php

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Первой к акции присоединилась Гомельская область. По предварительным данным, жители юго-восточного региона за семь дней пробежали около 5 тыс. км. "Подсчеты продолжаются, потому что люди публикуют свои результаты постфактум еще пару дней. Следующей переняла эстафету Брестская область, жители которой бегают уже третий день. Мы видим высокую активность среди брестчан. Это заметно в социальных сетях, как они тегают #velcombegom, #brest", - сказал Николай Бределев.



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14-кратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы по армрестлингу Виктор Братченя



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Благотворительная спортивная инициатива velcombegom развивается на протяжении трех лет. К проекту подключается все больше белорусов: любители бега, профессиональные спортсмены, беговые клубы. Они фиксируют результаты своих пробежек, тренировок, чтобы километры были переведены в рубли в помощь детским медицинским и социальным учреждениям. Причем совершить пробежку в зачет своей малой родины можно в любой точке земного шара. Нужно выходить на пробежки со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, затем сделать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегами #velcombegom и определенного областного центра Беларуси.



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ИО главного врача детского центра медицинской реабилитации "Томашовка" Валентина Онищук



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Начальник управления здравоохранения Брестского облисполкома Виктор Михаловский



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Жителям Брестской области предлагается выходить на пробежки по 5 августа. Пробежав как можно больше километров, любители спорта смогут оказать помощь областному детскому центру медицинской реабилитации "Томашовка". Там проходят лечение дети и подростки от 6 до 18 лет с заболеваниями психоневрологического, ортопедо-травматологического и кардиологического профиля. Жители Бреста, чтобы подать пример остальным землякам, вышли сегодня на символическую вечернюю пробежку. Они собрались у стен Брестской крепости и несмотря на высокую температуру пробежали посильную дистанцию.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57749.php

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"Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни. Люди не на словах, а делом показывают, что, пробежав определенное количество километров, можно поддержать физическую форму и одновременно оказать помощь детям", - подчеркнул начальник управления здравоохранения Брестского облисполкома Виктор Михаловский.

Акция "Бегущие города" - новый этап благотворительного проекта #velcombegom, реализуемого по инициативе компании velcom и Министерства здравоохранения. Его участниками станут все регионы Беларуси. С 6 августа забеги стартуют в Могилевской области, затем в Витебской и Гродненской областях. Завершат эстафету жители Минской области.

Результаты проекта будут объявлены 4 сентября на итоговой пресс-конференции в Минске. На нее пригласят бенефициаров от каждой области, чтобы объявить результаты и сумму, которую velcom перечислит медицинским учреждениям. Представитель региона-победителя получит Br40 тыс. За последующие места в зачете сумма будет уменьшаться на Br5 тыс.