Белорусская команда лидирует в конкурсе Армейских международных игр "Снайперский рубеж". Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.



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Сегодня на полигоне Брестский завершился первый этап конкурса "Снайперский рубеж". В упорной борьбе белорусская команда показала наилучший результат среди команд из 18 государств. Кроме национальной сборной в следующий этап конкурса вышли команды России, Казахстана, Китая, Узбекистана, Ирана, Монголии, Бангладеш. Второй этап конкурса начнется 4 августа и определит лучшую снайперскую пару.

По итогам двух этапов конкурса специалистов служебного собаководства "Верный друг" в Дмитрове белорусская команда занимает третью позицию, уступив командам из России и КНР.

На втором этапе конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске белорусские разведчики занимают третью позицию. Следующее испытание, которое ждет команды, - преодоление тропы разведчика.

В городе Дилижане (Армения) по итогам трех этапов конкурса "Воин Содружества" белорусы стали вторыми, уступив лишь команде из Казахстана, третье место занимают хозяева конкурса.