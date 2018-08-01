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Белорусская команда лидирует в конкурсе "Снайперский рубеж"

02.08.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Белорусская команда лидирует в конкурсе Армейских международных игр "Снайперский рубеж". Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57747.php

Белорусская команда лидирует в конкурсе "Снайперский рубеж"

Сегодня на полигоне Брестский завершился первый этап конкурса "Снайперский рубеж". В упорной борьбе белорусская команда показала наилучший результат среди команд из 18 государств. Кроме национальной сборной в следующий этап конкурса вышли команды России, Казахстана, Китая, Узбекистана, Ирана, Монголии, Бангладеш. Второй этап конкурса начнется 4 августа и определит лучшую снайперскую пару.

По итогам двух этапов конкурса специалистов служебного собаководства "Верный друг" в Дмитрове белорусская команда занимает третью позицию, уступив командам из России и КНР.

На втором этапе конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске белорусские разведчики занимают третью позицию. Следующее испытание, которое ждет команды, - преодоление тропы разведчика.

В городе Дилижане (Армения) по итогам трех этапов конкурса "Воин Содружества" белорусы стали вторыми, уступив лишь команде из Казахстана, третье место занимают хозяева конкурса.

 
 
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Белорусская команда лидирует в конкурсе Армейских международных игр "Снайперский рубеж". Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает...
 
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