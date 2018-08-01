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Узбекистан интересуется белорусскими технологиями в сельском хозяйстве

02.08.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Узбекистане заинтересованы в белорусском опыте переработки сельскохозяйственной продукции. Об этом шла речь сегодня на встрече в Брестском облисполкоме с делегацией Джизакской области, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57745.php

Узбекистан интересуется белорусскими технологиями в сельском хозяйстве

В составе делегации - руководители двух свободных экономических зон Узбекистана, крупных предприятий, в том числе имеющих партнеров в Беларуси. Хоким Джизакской области Эргаш Салиев обозначил три наиболее перспективных, на его взгляд, направления межрегионального сотрудничества. "В первую очередь это проекты животноводства - как молочного, так и мясо-молочного направления. У нас в области тоже имеется порядка 900 тыс. голов КРС, но, к сожалению, не такого производительного, как у вас. Интересно было бы рассмотреть проекты по развитию птицеводства. Особенно в той части, которая связана с переработкой мяса. Сейчас у нас за счет инноваций высвобождаются большие площади из-под хлопчатника. Эти территории мы отдаем под сады, выращивание плодоовощной продукции. В этой связи нас также интересуют вопросы переработки и хранения овощей", - сказал хоким.

Руководитель делегации рассматривает несколько вариантов решения поставленных задач: прямые инвестиции, создание совместных предприятий, закупка новых технологий и оборудования. Он отметил, что в последние годы в Джизакской области заметно большое внимание со стороны инвесторов. "В этом году прямые инвестиции из разных стран в нашу область составят $3,2 млрд. В Джизаке 29-30 августа будет проходить международный инвестиционный форум. Мы обязательно направим приглашения представителям Брестской области. Даже если мы или вы не сделаем прямых инвестиций в экономику друг друга, там можно будет найти партнеров", - сказал Эргаш Салиев.

По мнению председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, общие темы есть, они интересные, а обозначенные вопросы требуют проработки. "У нас есть крупные компании, такие как "Савушкин". Мы можем рассмотреть такой вариант: на территории вашей области построить предприятие, которое будет заниматься переработкой молока на современном мировом уровне. Что касается животноводства, то вопрос надо изучить: не всегда определенным породам подходят климатические зоны. Приходится скот адаптировать к нашим условиям. В этом плане мы можем действительно поработать", - сказал губернатор.

Он отметил значительный рост показателей во взаимной торговле. Так, внешнеторговый оборот Брестской области и Узбекистана за январь-май составил $11,2 млн с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 417,3%. При этом сальдо для брестчан сложилось положительное.

Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов выразил удовлетворение растущими темпами сотрудничества. "Я очень рад, что устанавливаются горизонтальные связи между двумя областями. Это только начало. В последующем будут более активные поездки, работа - и не только на почве экономического сотрудничества, но и в гуманитарной сфере. Условия для этого есть", - резюмировал дипломат.

Программой пребывания делегации Джизакской области предусмотрена также деловая встреча с производителями Брестского региона в научно-технологическом парке, проведение переговоров с руководством ОАО "Савушкин продукт" и СП "Санта Бремор" ООО с посещением предприятий.

 
 
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В Узбекистане заинтересованы в белорусском опыте переработки сельскохозяйственной продукции. Об этом шла речь сегодня на встрече в Брестском облисполкоме с...
 
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