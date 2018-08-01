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Вандалы вырвали саженцы деревьев на набережной Пинска

02.08.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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На набережной Пинска вандалы вырвали саженцы лип, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт горисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57743.php

Вандалы вырвали саженцы деревьев на набережной Пинска

В мае коммунальщики приступили к ремонту набережной. Необходимо было отремонтировать пешеходную зону, привести в порядок зеленую.

Около месяца назад там были высажены липы. В ночь на 1 августа неизвестные вырвали более 10 деревцев и разбросали по недавно устроенному газону. Работники ЖКХ постарались спасти поврежденные саженцы. Примутся ли они вновь, покажет время.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57743.php

Вандалы вырвали саженцы деревьев на набережной Пинска


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57743.php

Вандалы вырвали саженцы деревьев на набережной Пинска

Вандалы также прогулялись по улице Казимира Свентека. Одну из цветочных ваз они разбили об асфальт, содержимое разбросали по земле.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57743.php

Вандалы вырвали саженцы деревьев на набережной Пинска


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57743.php

Вандалы вырвали саженцы деревьев на набережной Пинска

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности хулиганов.

 
 
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На набережной Пинска вандалы вырвали саженцы лип, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт горисполкома. В мае коммунальщики приступили к ремонту набережной....
 
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