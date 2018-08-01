Вандалы вырвали саженцы деревьев на набережной Пинска

На набережной Пинска вандалы вырвали саженцы лип, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт горисполкома.



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В мае коммунальщики приступили к ремонту набережной. Необходимо было отремонтировать пешеходную зону, привести в порядок зеленую.

Около месяца назад там были высажены липы. В ночь на 1 августа неизвестные вырвали более 10 деревцев и разбросали по недавно устроенному газону. Работники ЖКХ постарались спасти поврежденные саженцы. Примутся ли они вновь, покажет время.



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Вандалы также прогулялись по улице Казимира Свентека. Одну из цветочных ваз они разбили об асфальт, содержимое разбросали по земле.



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Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности хулиганов.