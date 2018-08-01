ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заведующая DUTY FREE подозревается в присвоении 15 000 евро

02.08.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
В интернете очень много рекламы, которая гласит, что можно зарабатывать весьма крупные суммы денег, не выходя из дома. Однако как показывает статистика, за громкими лозунгами скрываются мошенники, которые сами становятся богаче за счет доверчивых граждан.

Заведующая DUTY FREE подозревается в присвоении 15 000 евро

А вот как зарабатывать реальные деньги без регистрации и СМС знает одна из заведующих DUTY FREE, который расположен на территории Гродненской области. В 2014 году в данном магазине была введена дисконтная система и именно в этот период возникла преступная схема.

К примеру, вы приехали в DUTY FREE, присмотрели какой-то товар и с ним направились на кассу. Там продавец уточнил, имеется ли у вас дисконтная карта, а после чего производил расчет покупателя.

Именно здесь и скрывалась преступная схема. Если у клиента не имелось дисконтной карты, то продавец брал свою, которая оформлена на вымышленного человека и незаметно проводил по терминалу. После чего покупателю давалась сдача без скидки, а разница затем изымалась из кассы. В конце рабочего дня «черная» выручка передавалась заведующей магазина. По предварительным подсчетам сумма дохода варьировалась от 15 до 20 евро в день. За четыре года в карман заведующей попало 15 000 евро.

В ходе ревизионных мероприятий преступная схема была раскрыта сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. На сегодняшний день проводятся проверочные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 211 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Присвоение либо растрата в особо крупном размере».

*Статья 211. Присвоение либо растрата

4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, –наказываются лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Максим Базылено, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома

uvd.grodno.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете очень много рекламы, которая гласит, что можно зарабатывать весьма крупные суммы денег, не выходя из дома. Однако как показывает статистика, за громкими...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как спастись от жары? Топ главных советов от «Гродзенскай праўды» (инфографика)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Полоцка
Газета Авангард
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика