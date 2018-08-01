Заведующая DUTY FREE подозревается в присвоении 15 000 евро

В интернете очень много рекламы, которая гласит, что можно зарабатывать весьма крупные суммы денег, не выходя из дома. Однако как показывает статистика, за громкими лозунгами скрываются мошенники, которые сами становятся богаче за счет доверчивых граждан.





А вот как зарабатывать реальные деньги без регистрации и СМС знает одна из заведующих DUTY FREE, который расположен на территории Гродненской области. В 2014 году в данном магазине была введена дисконтная система и именно в этот период возникла преступная схема.

К примеру, вы приехали в DUTY FREE, присмотрели какой-то товар и с ним направились на кассу. Там продавец уточнил, имеется ли у вас дисконтная карта, а после чего производил расчет покупателя.

Именно здесь и скрывалась преступная схема. Если у клиента не имелось дисконтной карты, то продавец брал свою, которая оформлена на вымышленного человека и незаметно проводил по терминалу. После чего покупателю давалась сдача без скидки, а разница затем изымалась из кассы. В конце рабочего дня «черная» выручка передавалась заведующей магазина. По предварительным подсчетам сумма дохода варьировалась от 15 до 20 евро в день. За четыре года в карман заведующей попало 15 000 евро.

В ходе ревизионных мероприятий преступная схема была раскрыта сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. На сегодняшний день проводятся проверочные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 211 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Присвоение либо растрата в особо крупном размере».

*Статья 211. Присвоение либо растрата

4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, –наказываются лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Максим Базылено, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома

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