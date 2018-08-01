СМИ: Иран договорился с Беларусью на бартер: нефть в обмен на технику и оборудование

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Стоит отметить, что у Беларуси и Ирана есть свежий опыт сотрудничества в нефтяной сфере. В прошлом году в Беларусь были поставлены две партии иранской нефти: на 600 и 800 тысяч баррелей, сообщил в мае на пресс-конференции в Минске посол Ирана Мостафа Овейси. Он подчеркнул, что «это было выгодно» обеим сторонам.— добавил он (цитата по naviny.by). К тому же 17 мая государства — члены Евразийского экономического союза подписали с Ираном временное соглашение о создании зоны свободной торговли между ними.Ранее власти Беларуси говорили о том, что иранская нефть призвана стать альтернативой российской. Однако история с поставками углеводородного сырья из исламской республики может иметь и иную подоплеку.Власти Ирана принимают меры для смягчения американских санкций, наносящих удар по нефтяной торговле и валютным операциям исламской республики. Как сообщают иранские СМИ, недавно Иран предложил странам Африки организовать бартерную торговлю, меняя иранскую нефть на золото.В программезаинтересована и Россия, заявил недавно министр энергетики РФ Александр Новак, поскольку тем самымПри этом министр подчеркнул, что Россия официально не покупала и не покупает иранскую нефть, так как— отметил Новак (цитата по Интерфаксу).Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года. Поставки шли через структуру Минэнерго России «Промсырьеимпорт». Новак тогда заявил, что поставки идут не в Россию, а в другие страны, а РФ выступает лишь оператором по продаже нефти. Заинтересованность же Москвы связана с тем, что половина средств от реализации нефти идет на закупку необходимых Ирану российских товаров.