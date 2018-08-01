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Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

02.08.2018 08:16 — Разное | UDF  
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Фото: twitter.com/mubadalasvc
Белоруска Виктория Азаренко (№ 108 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира категории «Премьер» в Сан-Хосе с призовым фондом 733 000 долларов.

В матче 1/8 финала Виктория Азаренко без проблем одержала победу над 19-летней россиянкой Анной Блинковой (№ 101 WTA) — 6:1, 6:0.

Анна Блинкова стала соперницей белоруски из-за снятия 7-й ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусы, отказавшейся от выступления на турнире из-за повреждения правой руки. Испанка была посеяна на турнире под 1-м номером.

Место Мугурусы в основной сетке Анна Блинкова получила в качестве «лаки-лузера».

В четвертьфинале соперницей Виктории Азаренко станет американка Даниэль Коллинз (№ 42 WTA), победившая белоруску Веру Лапко (№ 69 WTA).

В 1-м круге Виктория Азаренко обыграла украинку Катерину Бондаренко.

Виктория Азаренко становилась победительницей этого турнира в 2010 году. А в 2011 году она вместе с россиянкой Марией Кириленко выиграла титул в парном разряде.

С 1997 года турнир проводился в Стэнфорде, а в 2018 году был переведен в Сан-Хосе, получив нового титульного спонсора — саудовскую компанию Mubadala Investment.

 
 
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Призовой фонд составляет 733 000 долларов.
 
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