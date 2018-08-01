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Автор закрашенных “Котиков” на Зыбицкой: Расстраиваться не надо

02.08.2018 08:06 — Разное | UDF  
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"Котики", которых мы потеряли
То, что работы уличных художников иногда уничтожают – нормальная практика. Так считает Вадим Богдан – автор “Котиков” на улице Зыбицкой, 8, с которыми любили фотографироваться минчане и гости столицы. 31 июля мурал напротив кафе “Депо” закрасили.

Автор закрашенных “Котиков” на Зыбицкой: Расстраиваться не надо

Фото Марии Войтович, kyky.org

“Расстраиваться не надо. Что есть – то есть, – говорит Богдан. – Не вижу ничего плохого в таких явлениях, если работа кому-то помешала или, может быть, качество ухудшилось. Будет что-то новое”.

Автор закрашенных “Котиков” на Зыбицкой: Расстраиваться не надо

Фото Марии Войтович

Автор “Котиков” вспоминает: расписать стену в 2016 году захотел один из хозяев заведения. Он объяснил, что часто бывает за границей, видел разрисованные улочки и хочет видеть на Зыбицкой что-то похожее.

В октябре 2016 года Вадим Богдан вместе с приятелем Русланом Зуёнком взялись за работу.

Автор закрашенных “Котиков” на Зыбицкой: Расстраиваться не надо

Авторы "Котиков" Вадим Богдан и Руслан Зуёнок, kyky.org

“Стрит-арт называется “Кэтсити”, – рассказывает художник. – Идея принадлежит Руслану. Мы так старались рисовать этих котиков, чтобы у каждого был свой характер, внешность, свои какие-то повадки, как и у людей, живущих в нашем городе”.

Автор закрашенных “Котиков” на Зыбицкой: Расстраиваться не надо

Фото Марии Войтович, kyky.org

Автор закрашенных “Котиков” на Зыбицкой: Расстраиваться не надо

Таким будет новое граффити, фото: @no_bull_shittt

Соучредитель “Депо” Владислав Луневич говорит, что в скором времени на их месте появится новое граффити “про Минск” – совсем не похожее на прежнее. По его словам, проект уже согласован с городскими властями.

 
 
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Уничтожение работ уличных художников - нормальная практика, считает художник.
 
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