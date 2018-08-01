Автор закрашенных “Котиков” на Зыбицкой: Расстраиваться не надо



"Котики", которых мы потеряли

Фото Марии Войтович, kyky.org

Фото Марии Войтович

Авторы "Котиков" Вадим Богдан и Руслан Зуёнок, kyky.org

Фото Марии Войтович, kyky.org





Таким будет новое граффити, фото: @no_bull_shittt

“Расстраиваться не надо. Что есть – то есть, – говорит Богдан. – Не вижу ничего плохого в таких явлениях, если работа кому-то помешала или, может быть, качество ухудшилось. Будет что-то новое”.Автор “Котиков” вспоминает: расписать стену в 2016 году захотел один из хозяев заведения. Он объяснил, что часто бывает за границей, видел разрисованные улочки и хочет видеть на Зыбицкой что-то похожее.В октябре 2016 года Вадим Богдан вместе с приятелем Русланом Зуёнком взялись за работу.“Стрит-арт называется “Кэтсити”, – рассказывает художник. – Идея принадлежит Руслану. Мы так старались рисовать этих котиков, чтобы у каждого был свой характер, внешность, свои какие-то повадки, как и у людей, живущих в нашем городе”.Соучредитель “Депо” Владислав Луневич говорит, что в скором времени на их месте появится новое граффити “про Минск” – совсем не похожее на прежнее. По его словам, проект уже согласован с городскими властями.