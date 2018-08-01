"Противостоять креатуре Кремля Минск сможет только методами лихих 90-х"

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"инсульте Лукашенко"

"В последние месяцы очень активизировались российские политтехнологи в Москве, которые привыкли работать с бюджетами в миллионы долларов. Которые работали, к примеру, в кампании по импичменту президента Румынии Бэсеску в 2012 году (Траян Бэсеску, президент Румынии с 2004 по 2014 год. — Еврорадио). И они активизировались именно по поводу белорусской тематики. Они очень заинтересованы в том, что происходит в Беларуси, интересуются ее политическим полем и так далее. Пока неясно, что это, это происходит потому, что эти люди уже получили какой-то заказ или они, видя вал негатива в российских СМИ в отношении Беларуси, думают, что они получат этот заказ. В любом случае, это интересное явление, ведь раньше российские политтехнологи интересовались белорусскими проблемами, только если их приглашали в Администрацию президента или МИД. А теперь они заинтересовались сами. И то, что эти люди активизировались, означает, что мы будем наблюдать интересную и крупную игру в самое ближайшее время".

— говорит эксперт.Читайте также колонку Карбалевича:Ведется этадля того, чтобы вывести из равновесия Александра Лукашенко накануне предстоящих президентских выборов в нашей стране. Причем, интерес к "белорусскому гамбиту", говорит Поротников, выражают не только определенные российские политики и СМИ, но и политтехнологи.По мнению Андрея Поротникова, не исключено, что до начала будущих президентских и парламентских выборов в Беларуси появится новая политическая сила — реальное пророссийское политическое движение, подконтрольное Кремлю. А может, появится и политик с президентскими амбициями и личными хорошими отношениями с Путиным, говорит эксперт. И прогнозирует, какими методами может белорусская властьот угрозы с востока.: Да, как это делалось в конце 90-х годов прошлого века, когда исчез ряд политиков. Другого варианта фактически не остается.: Не обязательно в лес. Если твое информационное поле на 2/3 контролируется соседней страной, когда президент соседней страны в три раза популярнее собственного, и если появляется новая креатура этого соседа, и она поддерживается им непосредственно, а у тебя нет абсолютно никакой позитивной повестки дня для своей страны и своего народа, то другого выхода не остается... "Читайте также колонку Цыганкова:Полностью разговор с руководителем аналитического проекта Belarus Security Blogи директором Белорусского института стратегических исследований (BISS)можно послушать здесь: