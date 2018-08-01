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"Противостоять креатуре Кремля Минск сможет только методами лихих 90-х"

02.08.2018 07:49 — Разное | UDF  
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Фото из архива
Российские медиа запустили новый виток информационной войны против Беларуси. Причем все материалы о "белорусских бандеровцах", "инсульте Лукашенко" и так далее, размещенные на разных ресурсах в последние дни июля, это не разовая атака, а "системная работа". Такое мнение в прямом эфире Еврорадио высказывает руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

"Ко всему, мы можем наблюдать активность в отношении Беларуси не только с территории России, но мы видим и активизацию пророссийских кругов в Беларуси. Сейчас возникла целая куча информационных сайтов, они все анонимные, но все используются для распространения пророссийских пропагандистских нарративов. Это свидетельство того, что впервые за последние годы пошли деньги в белорусскую политику. Такие решения не принимаются обычными клерками. Это решение уровня топ-10 высших российских госчиновников. И, безусловно, такие решения не будут приниматься за спиной Путина, так как это будет дорого стоить. И то, что это (информационная атака на Беларусь — Еврорадио) происходит, и то, что Путин, я уверен в этом, в курсе того, что происходит и не дает приказа прекратить, это, к сожалению, очень немелкая ситуация", — говорит эксперт.

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Ведется эта "системная работа" для того, чтобы вывести из равновесия Александра Лукашенко накануне предстоящих президентских выборов в нашей стране. Причем, интерес к "белорусскому гамбиту", говорит Поротников, выражают не только определенные российские политики и СМИ, но и политтехнологи.

"В последние месяцы очень активизировались российские политтехнологи в Москве, которые привыкли работать с бюджетами в миллионы долларов. Которые работали, к примеру, в кампании по импичменту президента Румынии Бэсеску в 2012 году (Траян Бэсеску, президент Румынии с 2004 по 2014 год. — Еврорадио). И они активизировались именно по поводу белорусской тематики. Они очень заинтересованы в том, что происходит в Беларуси, интересуются ее политическим полем и так далее. Пока неясно, что это, это происходит потому, что эти люди уже получили какой-то заказ или они, видя вал негатива в российских СМИ в отношении Беларуси, думают, что они получат этот заказ. В любом случае, это интересное явление, ведь раньше российские политтехнологи интересовались белорусскими проблемами, только если их приглашали в Администрацию президента или МИД. А теперь они заинтересовались сами. И то, что эти люди активизировались, означает, что мы будем наблюдать интересную и крупную игру в самое ближайшее время".


По мнению Андрея Поротникова, не исключено, что до начала будущих президентских и парламентских выборов в Беларуси появится новая политическая сила — реальное пророссийское политическое движение, подконтрольное Кремлю. А может, появится и политик с президентскими амбициями и личными хорошими отношениями с Путиным, говорит эксперт. И прогнозирует, какими методами может белорусская власть "защищать свое" от угрозы с востока.

Андрей Поротников: Да, как это делалось в конце 90-х годов прошлого века, когда исчез ряд политиков. Другого варианта фактически не остается.

Еврорадио: Вывозить в лес?

Андрей Поротников: Не обязательно в лес. Если твое информационное поле на 2/3 контролируется соседней страной, когда президент соседней страны в три раза популярнее собственного, и если появляется новая креатура этого соседа, и она поддерживается им непосредственно, а у тебя нет абсолютно никакой позитивной повестки дня для своей страны и своего народа, то другого выхода не остается... "

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Полностью разговор с руководителем аналитического проекта Belarus Security Blog Андреем Поротниковым и директором Белорусского института стратегических исследований (BISS) Петром Рудковским можно послушать здесь:

 
 
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Российские медиа запустили новый виток информационной войны против Беларуси.
 
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