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БАТЭ выиграл у финского ХИКа 2:1

02.08.2018 07:35 — Разное | UDF  
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Фото: ФК БАТЭ
В Финляндии 1 августа Борисовский БАТЭ встречался с местным ХИКом. Это вторая встреча команд в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая прошла в Борисове и закончилась со счетом 0:0.

Все три гола были забиты в первой половине встречи. На 21-й минуте капитан хозяев Рафинья Скапини открыл счет автоголом. Через 3 минуты капитан БАТЭ Игорь Стасевич увеличил разрыв. А еще через 4 минуты Моштаг Ягуби сумел "размочить" счет — 2:1.

Сейчас борисовская команда вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Она встретится с победителем матча между "Кукеси" и "Карабахом".

ХИК продолжит борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

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Это вторая встреча команд в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
 
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