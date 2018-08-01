БАТЭ выиграл у финского ХИКа 2:1



Фото: ФК БАТЭ

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Все три гола были забиты в первой половине встречи. На 21-й минуте капитан хозяев Рафинья Скапини открыл счет автоголом. Через 3 минуты капитан БАТЭ Игорь Стасевич увеличил разрыв. А еще через 4 минуты Моштаг Ягуби сумел "размочить" счет — 2:1.Сейчас борисовская команда вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Она встретится с победителем матча между "Кукеси" и "Карабахом".ХИК продолжит борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.Читайте также: