​Лесной пожар бушует в Испании

Предполагается, что возник он из-за жаркой погоды, которая установилась в Европе.

Сообщается, что 85 пожарных расчётов тушили пламя на земле. С воздуха пытались сбить пламя семь вертолётов и три самолёта. Ситуацию осложняет сильный ветер. О жертвах и пострадавших информации нет. Синоптики прогнозируют, что жара продержится в Испании до конца недели.