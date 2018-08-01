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Лесной пожар бушует в Испании
Предполагается, что возник он из-за жаркой погоды, которая установилась в Европе.
Сообщается, что 85 пожарных расчётов тушили пламя на земле. С воздуха пытались сбить пламя семь вертолётов и три самолёта. Ситуацию осложняет сильный ветер. О жертвах и пострадавших информации нет. Синоптики прогнозируют, что жара продержится в Испании до конца недели.
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Сообщается, что 85 пожарных расчётов тушили пламя на земле.
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