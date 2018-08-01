|
Собираем ребенка в школу
02.08.2018 — Разное | Новости Хотимска
Товары школьного ассортимента предлагают около 6 тыс. розничных объектов торговли Беларуси. Во всех регионах страны организована работа примерно 600 школьных базаров (ярмарок).
В нынешнем году покупателям предлагается около 400 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, примерно 300 моделей обуви.
Широко представлен ассортимент ранцев, сумок и рюкзаков, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товары школьного ассортимента предлагают около 6 тыс. розничных объектов торговли Беларуси. Во всех регионах страны организована работа примерно 600 школьных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)