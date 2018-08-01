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Собираем ребенка в школу

02.08.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Товары школьного ассортимента предлагают около 6 тыс. розничных объектов торговли Беларуси. Во всех регионах страны организована работа примерно 600 школьных базаров (ярмарок).

В нынешнем году покупателям предлагается около 400 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, примерно 300 моделей обуви.

Широко представлен ассортимент ранцев, сумок и рюкзаков, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей.

 
 
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Товары школьного ассортимента предлагают около 6 тыс. розничных объектов торговли Беларуси. Во всех регионах страны организована работа примерно 600 школьных...
 
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