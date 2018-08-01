Силиконовая долина Саксонии заинтересована в производстве компьютерного оборудования с белорусским ПО

Силиконовая долина в Саксонии заинтересована в производстве компьютерного оборудования с белорусским программным обеспечением (ПО). Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией федеральной земли Германии Саксония во главе с государственным министром юстиции Саксонии, депутатом ландтага Себастианом Гемковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович предложил обсудить развитие контактов между ПВТ и информационно-коммуникационным парком «Силикон» в Саксонии. «Мы много внимания уделяем цифровой экономике. Это принципиально новые возможности, мы можем здесь иметь очень хорошие результаты как для бизнес-кругов, так и для органов государственного управления», — подчеркнул спикер. Он пригласил германские компании шире участвовать в работе Китайско-белорусского парка «Великий камень».

Себастиан Гемков в свою очередь отметил, что Беларусь известна в мире как IT-страна. «Прекрасной идеей было бы совместить усилия по производству компьютерного оборудования в Силиконовый долине Саксонии с программным обеспечением, которое готовится в Беларуси, чтобы таким образом предлагать готовые решения для разных отраслей», — считает он.