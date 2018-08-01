В Минске мужчина оборудовал нарколабораторию в гараже

В Минске мужчина оборудовал в гараже нарколабораторию, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Из оперативной информации следует, что фигурант начинал с размещения закладок с психотропом. В тайниках на территории Минска и Минского района он забирал психотроп и перезакладывал более мелким курьерам или потребителям. Однако, проработав таким образом около полугода и не получив обещанной оплаты, мужчина стал высказывать претензии своему «работодателю». Тогда ему предложили «повышение» — стать так называемым варщиком.

«Мужчина снял двухуровневый гараж в Минске, где организовал лабораторию. Приобрел необходимое оборудование, а ингредиенты для изготовления забирал в оборудованных тайниках. Получая четкие указания и инструкции от организаторов, он запустил лабораторию. Установлено, что на протяжении нескольких недель мужчина трудился над изготовлением продукта», — рассказали в УВД.